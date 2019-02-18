Кардашьян поразила поклонников откровенным винтажным платьем
Известнейшая модель Ким Кардашьян в очередной раз поразила поклонников. Супруга Канье Уэста вызвала споры своим образом в открытом винтажном платье от знаменитого дизайнера.
Звезда представила в Twitter два фото, на которых запечатлена в черном платье от Тьерри Мюглера в коридора собственного дома в Лос-Анджелесе. На одной из фотографий Кардашьян позирует с Крисом Эпплтоном, известным стилистом. Публикацию селебрити подписала хештегом #Мюглер.
Реакция поклонников звезды была неоднозначной. Некоторые из них пришли в восторг от фигуры модели и откровенного наряда: «Вот это образ!», «Восхитительное платье», «Выглядишь потрясающе!». Однако нашлись и те комментаторы, который раскритиковали вульгарный образ: «Где твой супруг, пока ты ходишь в таком платье?», «Милый наряд, но лучше было бы прикрыть грудь», «Почему знаменитости забывают о скромности?».
Звезда представила в Twitter два фото, на которых запечатлена в черном платье от Тьерри Мюглера в коридора собственного дома в Лос-Анджелесе. На одной из фотографий Кардашьян позирует с Крисом Эпплтоном, известным стилистом. Публикацию селебрити подписала хештегом #Мюглер.
Реакция поклонников звезды была неоднозначной. Некоторые из них пришли в восторг от фигуры модели и откровенного наряда: «Вот это образ!», «Восхитительное платье», «Выглядишь потрясающе!». Однако нашлись и те комментаторы, который раскритиковали вульгарный образ: «Где твой супруг, пока ты ходишь в таком платье?», «Милый наряд, но лучше было бы прикрыть грудь», «Почему знаменитости забывают о скромности?».
ШоуБиз
Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 15:24