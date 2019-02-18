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Эксперты назвали самые дорогостоящие и скандальные признания на шоу “Секрет на миллион”

Эксперты составили перечень наиболее дорогостоящих и скандальных признаний в рамках шоу “Секрет на миллион”. Станислав Садальский резко раскритиковал проект с Лерой Кудрявцевой после выхода эфира с Татьяной Васильевой.
Эксперты назвали самые дорогостоящие и скандальные признания на шоу “Секрет на миллион”

Как передает Teleprogramma, Татьяна Васильева раскрыла многие личные тайны. В частности, она рассказала, что даже находясь замужем имела связь с другим мужчиной. Ее любовником являлся Ариф Алекперов, он тоже был женат, но засыпал актрису подарками. За свое откровение звезда получила больше миллиона, сама она не скрывала, что пришла на проект только с целью заработать.

Еще одним откровением шокировала Любовь Успенская, получившая в “Секрете на миллион” свыше 1,2 млн рублей. Она призналась, что в юном возрасте прервала нежелательную беременность. Филипп Киркоров рассказал о своей причастности к смерти человека, когда имел место несчастный случай, а Александр Серов признался в наличии у него внебрачного ребенка.
Эксперты назвали самые дорогостоящие и скандальные признания на шоу “Секрет на миллион”

Одно из наиболее запомнившихся признаний сделала Наталья Андрейченко. Свыше 40 лет назад отечественная знаменитость оказалась жертвой группового насилия, каждый из причастных к случившемуся злоумышленников получил впоследствии 18-летний срок.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:30

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