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Екатерина Климова показала себя фанатам без макияжа

Екатерина Климова в Instagram Stories показала себя преданным поклонникам без макияжа. Кадры были сделаны на балконе гостиничного номера в Тель-Авиве, где она находится на гастролях.

Екатерина Климова показала себя фанатам без макияжа

Екатерина Климова решила пообщаться со своими преданными поклонниками в Instagram Stories. Актриса предстала перед фанатами в халате с маховым полотенцем на голове. Также на лице знаменитости была косметическая маска и отсутствовал макияж. Съемка прошла на балконе гостиничного номера в Израиле, где Екатерина Климова находится на гастролях. Как рассказывает сама актриса, она предпочитает не пользоваться косметикой, когда находится не на работе.

Екатерина Климова показала себя фанатам без макияжа

Напомним, у актрисы есть старшая дочь Елизавета, которая появилась на свет от отношений с Ильей Хорошиловым, сыновья Матвей и Корней от Игоря Петренко, а также младшая дочь Белла от Гелы Месхи. Несмотря на большую разницу в возрасте со своим последним избранником, знаменитость счастлива в браке.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:16

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