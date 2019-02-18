Екатерина Климова показала себя фанатам без макияжа

Екатерина Климова решила пообщаться со своими преданными поклонниками в Instagram Stories. Актриса предстала перед фанатами в халате с маховым полотенцем на голове. Также на лице знаменитости была косметическая маска и отсутствовал макияж. Съемка прошла на балконе гостиничного номера в Израиле, где Екатерина Климова находится на гастролях. Как рассказывает сама актриса, она предпочитает не пользоваться косметикой, когда находится не на работе.Напомним, у актрисы есть старшая дочь Елизавета, которая появилась на свет от отношений с Ильей Хорошиловым, сыновья Матвей и Корней от Игоря Петренко, а также младшая дочь Белла от Гелы Месхи. Несмотря на большую разницу в возрасте со своим последним избранником, знаменитость счастлива в браке.