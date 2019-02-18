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Коттеджи и элитные апартаменты в Москве: Недвижимость экс-участников «Дом-2»

Женя Феофилактова, Вика Романец, Алена Водонаева, Степан Меньщиков и многие другие – те герои скандальной телестройки, которые продолжают заинтересовывать многочисленных телезрителей своей личной жизнью даже после ухода с проекта.

Нужно отметить, что практически всем бывшим участникам «Дома-2» посчастливилось обзавестись собственной недвижимостью в Москве, которой они раз за разом спешат похвастаться.

Коттеджи и элитные апартаменты в Москве: Недвижимость экс-участников «Дом-2»

Евгения Феофилактова: Две квартиры в Москве

Евгению можно с уверенностью величать – «самой успешной» экс-участницей «Дома-2», ведь ей удалось не только не опустить руки после развода с Антоном Гусевым, но и достичь невероятных высот. По словам самой Жени, после расставания с мужем ее дела пошли в гору.

Коттеджи и элитные апартаменты в Москве: Недвижимость экс-участников «Дом-2»

Известно, что после развода Феофилактовой посчастливилось обзавестись двумя квартирами в престижных районах Москвы. Примерная стоимость каждой недвижимости составляет 9-10 миллионов рублей.

Виктория Романец: Таун-хаус


Коттеджи и элитные апартаменты в Москве: Недвижимость экс-участников «Дом-2»

Многие зрители «Дома-2» по-прежнему считают, что Романец пытается не отставать от Феофилактовой, поэтому некоторые моменты даже повторяет за ней.

Коттеджи и элитные апартаменты в Москве: Недвижимость экс-участников «Дом-2»

К примеру, Виктория увела у Евгении ее мужа, а чуть позже, после того, как в социальных сетях появилась информация о том, что бывшая жена Антона купила квартиру в столице, похвасталась тем, что обзавелась таун-хаусом, который обошелся ей в 7 миллионов рублей.

На данный момент в роскошных апартаментах Романец и Гусева идет ремонт, поэтому влюбленные снимают особняк в коттеджном поселке.

Ирина Агибалова: Двухэтажный коттедж в Подмосковье

Коттеджи и элитные апартаменты в Москве: Недвижимость экс-участников «Дом-2»

В прошлом году Ирина сообщила поклонникам, что наконец-таки закончила все ремонтные работы в двухэтажном особняке в Подмосковье, в котором они с любимым мужем прожили больше 11 лет.

Коттеджи и элитные апартаменты в Москве: Недвижимость экс-участников «Дом-2»

Всем известно, что был период, когда Агибалова даже планировала продать «семейное гнездышко», однако чуть позже передумала, ссылаясь на то, что не сможет спокойно спать, понимая, что в доме, где выросли ее дети, живет какая-то другая семья.

Степан Меньщиков: Двухкомнатная квартира в Подмосковье

Коттеджи и элитные апартаменты в Москве: Недвижимость экс-участников «Дом-2»

Несколько месяцев назад Меньщиков купил двухкомнатную квартиру в Подмосковье, за которую он заплатил примерно 2,7 миллионов рублей. По словам Степана, в «двушке» он планирует жить не один, а с бывшей супругой Евгенией и двумя наследниками.

Коттеджи и элитные апартаменты в Москве: Недвижимость экс-участников «Дом-2»

На данный момент в недвижимости телезнаменитости идут ремонтные работы, которые обойдутся ему порядка миллиона рублей.

Алена Водонаева: Квартиры в Москве и Санкт-Петербурге

Коттеджи и элитные апартаменты в Москве: Недвижимость экс-участников «Дом-2»

Водонаева очень гордиться тем, что купила недвижимость в столице самостоятельно. До второго замужества Алена жила с единственным сыном в Москве. Впрочем, так как супруг экс-участницы «Дома-2» Алексей Косинус довольно много времени проводит в Санкт-Петербурге, она решила обзавестись квартирой и в этом городе.

Коттеджи и элитные апартаменты в Москве: Недвижимость экс-участников «Дом-2»

Как бы там ни было, но Водонаева больше времени живет в столице, ведь здесь ее сын ходит в школу и она работает.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:21

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