Коттеджи и элитные апартаменты в Москве: Недвижимость экс-участников «Дом-2»

Виктория Романец: Таун-хаус





Нужно отметить, что практически всем бывшим участникам «Дома-2» посчастливилось обзавестись собственной недвижимостью в Москве, которой они раз за разом спешат похвастаться.Евгению можно с уверенностью величать – «самой успешной» экс-участницей «Дома-2», ведь ей удалось не только не опустить руки после развода с Антоном Гусевым, но и достичь невероятных высот. По словам самой Жени, после расставания с мужем ее дела пошли в гору.Известно, что после развода Феофилактовой посчастливилось обзавестись двумя квартирами в престижных районах Москвы. Примерная стоимость каждой недвижимости составляет 9-10 миллионов рублей.Многие зрители «Дома-2» по-прежнему считают, что Романец пытается не отставать от Феофилактовой, поэтому некоторые моменты даже повторяет за ней.К примеру, Виктория увела у Евгении ее мужа, а чуть позже, после того, как в социальных сетях появилась информация о том, что бывшая жена Антона купила квартиру в столице, похвасталась тем, что обзавелась таун-хаусом, который обошелся ей в 7 миллионов рублей.На данный момент в роскошных апартаментах Романец и Гусева идет ремонт, поэтому влюбленные снимают особняк в коттеджном поселке.В прошлом году Ирина сообщила поклонникам, что наконец-таки закончила все ремонтные работы в двухэтажном особняке в Подмосковье, в котором они с любимым мужем прожили больше 11 лет.Всем известно, что был период, когда Агибалова даже планировала продать «семейное гнездышко», однако чуть позже передумала, ссылаясь на то, что не сможет спокойно спать, понимая, что в доме, где выросли ее дети, живет какая-то другая семья.Несколько месяцев назад Меньщиков купил двухкомнатную квартиру в Подмосковье, за которую он заплатил примерно 2,7 миллионов рублей. По словам Степана, в «двушке» он планирует жить не один, а с бывшей супругой Евгенией и двумя наследниками.На данный момент в недвижимости телезнаменитости идут ремонтные работы, которые обойдутся ему порядка миллиона рублей.Водонаева очень гордиться тем, что купила недвижимость в столице самостоятельно. До второго замужества Алена жила с единственным сыном в Москве. Впрочем, так как супруг экс-участницы «Дома-2» Алексей Косинус довольно много времени проводит в Санкт-Петербурге, она решила обзавестись квартирой и в этом городе.Как бы там ни было, но Водонаева больше времени живет в столице, ведь здесь ее сын ходит в школу и она работает.