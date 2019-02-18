У жительницы Ленобласти за долги забрали ребенка





Согласно имеющимся сведениям, накануне в МВД Ленобласти пришла местная 40-летняя жительница, которая пожаловалась на действия двух своих знакомых. Предварительно, две гражданки 39 и 68 лет пришли к женщине домой, потребовав вернуть им долг. По причине отсутствия средств хозяйка жилплощади ответила отказом, после чего гости забрали девятимесячную дочь должницы и отвезли ее в местное отделение органов правопорядка. К настоящему времени ребенка вернули матери.Сотрудниками СКР Ленобласти по факту случившегося развернута соответствующая проверка, в ходе чего будут установлены все обстоятельства случившегося. По итогам принятых мер также может впоследствии утверждаться процессуальное решение.