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У жительницы Ленобласти за долги забрали ребенка

В Ленобласти у местной жительницы забрали десятимесячного ребенка за внушительные долги. Зафиксирован инцидент в одном из населенных пунктов Всеволожского района региона.
У жительницы Ленобласти за долги забрали ребенка

Согласно имеющимся сведениям, накануне в МВД Ленобласти пришла местная 40-летняя жительница, которая пожаловалась на действия двух своих знакомых. Предварительно, две гражданки 39 и 68 лет пришли к женщине домой, потребовав вернуть им долг. По причине отсутствия средств хозяйка жилплощади ответила отказом, после чего гости забрали девятимесячную дочь должницы и отвезли ее в местное отделение органов правопорядка. К настоящему времени ребенка вернули матери.

Сотрудниками СКР Ленобласти по факту случившегося развернута соответствующая проверка, в ходе чего будут установлены все обстоятельства случившегося. По итогам принятых мер также может впоследствии утверждаться процессуальное решение.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:13

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