На юго-востоке Москвы 50 человек устроили массовую драку со стрельбой





О случившемся стало известно в понедельник, 18 февраля. По предварительно озвученным сведениям, одному из трех пострадавших граждан прострелили ногу, еще одному участнику массовой драки пуля угодила в ягодицу. Стрельбу, предположительно, осуществляли посредством травматического оружия. О состоянии пострадавших сведения не уточняются, как и то, потребовалась ли им госпитализация.По факту случившегося органами правопорядка Москвы открыто уголовное делопроизводство, расследование продолжается согласно статье “Хулиганство”. Устанавливаются обстоятельства потасовки, а также личности принимавших в ней участие граждан.