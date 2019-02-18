На юго-востоке Москвы 50 человек устроили массовую драку со стрельбой
В юго-восточной части Москвы произошла драка со стрельбой, участниками которой оказались порядка 50 человек. По меньшей мере три человека в результат ЧП пострадали, о чем сообщают СМИ.
О случившемся стало известно в понедельник, 18 февраля. По предварительно озвученным сведениям, одному из трех пострадавших граждан прострелили ногу, еще одному участнику массовой драки пуля угодила в ягодицу. Стрельбу, предположительно, осуществляли посредством травматического оружия. О состоянии пострадавших сведения не уточняются, как и то, потребовалась ли им госпитализация.
По факту случившегося органами правопорядка Москвы открыто уголовное делопроизводство, расследование продолжается согласно статье “Хулиганство”. Устанавливаются обстоятельства потасовки, а также личности принимавших в ней участие граждан.
О случившемся стало известно в понедельник, 18 февраля. По предварительно озвученным сведениям, одному из трех пострадавших граждан прострелили ногу, еще одному участнику массовой драки пуля угодила в ягодицу. Стрельбу, предположительно, осуществляли посредством травматического оружия. О состоянии пострадавших сведения не уточняются, как и то, потребовалась ли им госпитализация.
По факту случившегося органами правопорядка Москвы открыто уголовное делопроизводство, расследование продолжается согласно статье “Хулиганство”. Устанавливаются обстоятельства потасовки, а также личности принимавших в ней участие граждан.
Происшествия
Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:00