Николай Цискаридзе откладывает средства на собственные похороны





Николай Цискаридзе более 20 лет работал в Большом театре. Артист удостоен множества титулов и наград, а также звания «Ветерана труда». В свои 45 лет солист балета уже на пенсии и получает самую большую сумму в истории Большого театра. Николай Цискаридзе рассказал, что все заслуги принесли ему денежное обеспечение в размере 12 000 рублей. У солиста балета есть некоторые льготы в Мостке. Также танцор имеет доплату в 30 000 рублей, как и все другие народные артисты РФ. Но получить льготы, знаменитость сможет только тогда, когда ему исполнится 65 лет.В одном из своих интервью Николай Цискаридзе рассказал, что старается не тратить свою пенсию, потому что откладывает на собственные похороны. Поскольку танцор не знает, доживет ли он до 65 лет, чтобы воспользоваться заработанными в Большом театре льготами.