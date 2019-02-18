Актриса Александра Бортич стала амбассадором известной часовой марки

Как рассказали представители производителя, дерзкий образ Бортич близок авангардному духу TAG Heuer и соответствует ее стремлению открывать таланты. Подбирая разные роли, российская актриса на собственном примере показывает, что всего можно добиться.«Для меня честь стать частью марки с богатейшей историей. Как киноактриса и публичная личность, я часто сталкиваюсь с трудностями и в жизни, и во время съемок, но я научилась и ежедневно учусь справляться с ними, потому мне близок слоган компании #НеСдаватьсяПодНатиском», – рассказала сама Бортич.