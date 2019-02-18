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Актриса Александра Бортич стала амбассадором известной часовой марки

Актриса Александра Бортич, известная россиянам по работам в кинопроектах «Викинг», «Я худею», а также снявшаяся в фильме «Про любовь», стала амбассадором часовой марки. Контракт с ней подписала швейцарская компания TAG Heuer.
Актриса Александра Бортич стала амбассадором известной часовой марки

Как рассказали представители производителя, дерзкий образ Бортич близок авангардному духу TAG Heuer и соответствует ее стремлению открывать таланты. Подбирая разные роли, российская актриса на собственном примере показывает, что всего можно добиться.

«Для меня честь стать частью марки с богатейшей историей. Как киноактриса и публичная личность, я часто сталкиваюсь с трудностями и в жизни, и во время съемок, но я научилась и ежедневно учусь справляться с ними, потому мне близок слоган компании #НеСдаватьсяПодНатиском», – рассказала сама Бортич.



 
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Культура
Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 14:38

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