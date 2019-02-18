Принц Чарльз призвал медиков лечить людей йогой для экономии денег





Член королевской семьи уверен, что таким способом можно отказаться от лекарств и значительно сэкономить средства, которые тратит страна на медицинское обслуживание. Он давно придерживается таких методов лечения и считает, что традиционная медицина не способна оказать лучшего воздействия, чем йога.Принц Уэльский отметил, что такое занятие оказывает благотворное влияние не только на физическое здоровье человека, но и на психическое. Он в письменном виде заявил об этом на лондонской конференции Yoga In Healthcare, добавив, что терапевтическая йога является путем исцеления для всего человечества, а сэкономленные драгоценные ресурсы медицины – приятный бонус.