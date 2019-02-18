Принц Чарльз призвал медиков лечить людей йогой для экономии денег
Принц Чарльз считает, что йога сможет помочь людям излечиться от многих болезней. Он призвал медиков придерживаться такой концепции для экономии денег.
Член королевской семьи уверен, что таким способом можно отказаться от лекарств и значительно сэкономить средства, которые тратит страна на медицинское обслуживание. Он давно придерживается таких методов лечения и считает, что традиционная медицина не способна оказать лучшего воздействия, чем йога.
Принц Уэльский отметил, что такое занятие оказывает благотворное влияние не только на физическое здоровье человека, но и на психическое. Он в письменном виде заявил об этом на лондонской конференции Yoga In Healthcare, добавив, что терапевтическая йога является путем исцеления для всего человечества, а сэкономленные драгоценные ресурсы медицины – приятный бонус.
Член королевской семьи уверен, что таким способом можно отказаться от лекарств и значительно сэкономить средства, которые тратит страна на медицинское обслуживание. Он давно придерживается таких методов лечения и считает, что традиционная медицина не способна оказать лучшего воздействия, чем йога.
Принц Уэльский отметил, что такое занятие оказывает благотворное влияние не только на физическое здоровье человека, но и на психическое. Он в письменном виде заявил об этом на лондонской конференции Yoga In Healthcare, добавив, что терапевтическая йога является путем исцеления для всего человечества, а сэкономленные драгоценные ресурсы медицины – приятный бонус.
Общество
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 15:00