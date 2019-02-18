Звезда «Дом-2» Степан Меньщиков мечтает встретить «идеальную женщину»





По словам Меньщикова, развод с Евгенией стал для него очень серьезным переломным моментом, поэтому он старается посвящать всего себя своим детям.Не секрет, что в свое время Степан был самым привлекательным и перспективным холостяком реалити-шоу «Дом-2». Еще будучи участником проекта Меньщиков продемонстрировал, что всегда выбирает самых лучших.Вполне вероятно, что именно поэтому его связывали отношения с Викторией Боней, Александрой Харитоновой и Аленой Водонаевой. С будущей супругой Евгенией телезнаменитость познакомился вне Периметра.Впрочем, на сегодняшний день Степан снова одинок. По словам Меньщикова, несмотря на то, что его сердце свободно, он «держит нос по ветру». Выяснилось, что шоумен просто-таки мечтает встретить «идеальную женщину», с которой ему будет не только интересно. Оказывается, что для звезды «Дома-2» очень важно, чтобы его возлюбленная его уважала, поддерживала и любила.К слову, невзирая на большое количество проблем, Меньщиков с уверенностью может назвать себя счастливым человеком, ведь у него очень хорошая работа, ежедневное общение с интересными людьми, а также самые лучшие дети, с которыми Степан старается видеться каждый день.