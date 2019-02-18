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Агата Муцениеце показала игру Павла Прилучного с дочерью в принцесс

Агата Муцениеце продемонстрировала поклонникам, как ее супруг Павел Прилучный играет с их общей дочерью Мией в принцесс. Соответствующее видео актриса показала в режиме Stories в Instagram.
Агата Муцениеце показала игру Павла Прилучного с дочерью в принцесс

В своем профиле Агата Муцениеце часто показывает, как проводит время с детьми. Недавно в ленте актрисы появился ее супруг Павел Прилучный, который вынужден был вместе с дочерью играть в принцесс. На обнародованных материалах юная наследница пары наряжает звездного родителя в корону и солнцезащитные очки в розовой оправе. Сам актер при этом старается сидеть неподвижно, не мешая дочери развлекаться. В подписи к публикации Муцениеце отметила, что именно так выглядит суровая участь являться отцом девочки.
Агата Муцениеце показала игру Павла Прилучного с дочерью в принцесс

Помимо дочери Мии, у Прилучного и его супруги также растет шестилетний сын Тимофей. Супруги пытаются все свободное время проводить в компании наследников. Уже в марте их дочь отметит свое трехлетие. Уже сейчас родители стараются водить детей на разные кружки, помогая им выбрать занятие, которое придется по душе.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:24

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