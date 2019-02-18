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Рената Литвинова начала монтировать ленту «Северный ветер»

Рената Литвинова в своем Instagram показал фото, под которым написала, что стартовал процесс монтажа ленты «Северный ветер». Отметим, что на данный момент нет точных сведений о том, когда фильм смогут увидеть поклонники звезды.
Рената Литвинова начала монтировать ленту «Северный ветер»

Известно, что снимали картину на «Мосфильме» прошлогодней осенью в строгой секретности. Согласно имеющимся слухам, лента станет экранизацией фантасмагории под одноименным названием, которая была режиссерским дебютом актрисы в театре.

«Скорее бы уже», «Все получится наилучшим образом», «Ждем с нетерпением», «Очень ждем ваш фильм», «Терпеливо ждем. Вы просто Богиня», «Не сомневаемся, что картина получится выдающейся», «Мы в ожидании», «Сколько можно томить фанатов?», «Монтаж – сложная штука. Удачи вам», – написали в комментариях подписчики звезды.



 
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Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 14:16

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