Рената Литвинова начала монтировать ленту «Северный ветер»

Известно, что снимали картину на «Мосфильме» прошлогодней осенью в строгой секретности. Согласно имеющимся слухам, лента станет экранизацией фантасмагории под одноименным названием, которая была режиссерским дебютом актрисы в театре.«Скорее бы уже», «Все получится наилучшим образом», «Ждем с нетерпением», «Очень ждем ваш фильм», «Терпеливо ждем. Вы просто Богиня», «Не сомневаемся, что картина получится выдающейся», «Мы в ожидании», «Сколько можно томить фанатов?», «Монтаж – сложная штука. Удачи вам», – написали в комментариях подписчики звезды.