Экс-участница «Дом-2» Елена Баранова слила в Сеть переписку с Сашей Черно





Баранова решила отомстить Александре Черно и предложила поклонникам проголосовать за ту девушку, которая нравиться им больше всего.Не секрет, что Елена изо всех сил продолжает привлекать к своей персоне внимание. Она то и дело выкладывает у себя на страничке в Instagram различные посты, которые, по ее мнению, могут помочь ей снова оказаться в Периметре скандально-известного проекта.А на днях Баранова разместила в личном микроблоге переписку с одной из самых эпатажных участниц «Дома-2», которая за несколько часов разлетелась по всем социальным сетям. Несмотря на то, что Елена поспешила удалить пост, «шустрые» интернет-пользователи успели сделать скриншот.В сообщениях экс-героиня телестройки решила в очередной раз указать Александре на ее внешний вид. По словам Елены, возлюбленная Иосифа Оганесяна не умеет ни краситься, ни одеваться красиво, что с экрана смотрится, как «карикатура от Черно».Впрочем, Саша не стала молчать и заявила Елене, что та тоже далеко «не идеальна», но она же не выкладывает у себя на страничке различные посты с голосованием.К слову, Баранова до сих пор так и не озвучила результаты голосования, но судя по ее сообщениям, девушка убеждена, что большинство читателей поддержат именно ее.