АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: У заядлых курильщиков может ухудшиться зрение
EUR 75.25 USD 66.70
Курс валют на 16.02.2019

Экс-участница «Дом-2» Елена Баранова слила в Сеть переписку с Сашей Черно

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Елена Баранова продолжает провоцировать своих коллег по съемочной площадке на конфликт.

Баранова решила отомстить Александре Черно и предложила поклонникам проголосовать за ту девушку, которая нравиться им больше всего.

Экс-участница «Дом-2» Елена Баранова слила в Сеть переписку с Сашей Черно

Не секрет, что Елена изо всех сил продолжает привлекать к своей персоне внимание. Она то и дело выкладывает у себя на страничке в Instagram различные посты, которые, по ее мнению, могут помочь ей снова оказаться в Периметре скандально-известного проекта.

А на днях Баранова разместила в личном микроблоге переписку с одной из самых эпатажных участниц «Дома-2», которая за несколько часов разлетелась по всем социальным сетям. Несмотря на то, что Елена поспешила удалить пост, «шустрые» интернет-пользователи успели сделать скриншот.

Экс-участница «Дом-2» Елена Баранова слила в Сеть переписку с Сашей Черно

В сообщениях экс-героиня телестройки решила в очередной раз указать Александре на ее внешний вид. По словам Елены, возлюбленная Иосифа Оганесяна не умеет ни краситься, ни одеваться красиво, что с экрана смотрится, как «карикатура от Черно».

Впрочем, Саша не стала молчать и заявила Елене, что та тоже далеко «не идеальна», но она же не выкладывает у себя на страничке различные посты с голосованием.

Экс-участница «Дом-2» Елена Баранова слила в Сеть переписку с Сашей Черно

К слову, Баранова до сих пор так и не озвучила результаты голосования, но судя по ее сообщениям, девушка убеждена, что большинство читателей поддержат именно ее.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:32

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В программе "Поле чудес" показали, что
Агата Муцениеце показала игру Павла
Коттеджи и элитные апартаменты в
Рената Литвинова начала монтировать
У жительницы Ленобласти за долги
Американец после травмы обрел
Ирина Дубцова с размахом отпраздновала
Российский рынок рискует остаться без
На юго-востоке Москвы 50 человек
Звезда «Дом-2» Степан Меньщиков
В небе над Флоридой взорвался
Поклонники набросились с критикой на
Ученые заявили, что к 2080 году на
Таисия Повалий намерена продать часть
Ученые рассказали о способности роботов
Экс-участница «Дом-2» Елена Баранова
Звезда “Папиных дочек” Елизавета
Испанская газета ABC героизировала
После операции Евгению Плющенко
Александр Малинин устроил фотосессию со
Ольга Рапунцель призналась, что ей не
Татьяна Навка сравнила российские
Орландо Блум подарил Кэти Перри кольцо,
Роза Сябитова ответила на обвинение
Бузова похвасталась кольцом от Баскова
Ученые: Курение приводит к ослаблению
Жители Испании зафиксировали на камеру
В России обнаружен напоминающий рисунок
Юрий Быков прокомментировал провал
В смерти Александра Барыкина обвиняли
Просмотреть все новости