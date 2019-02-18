В программе "Поле чудес" показали, что происходит с подарками участников после съемок
На Первом канале показали, что происходит с подарками участников после съемок телепрограммы "Поле чудес". Оказалось, что съедобные презенты забирают гости, находящиеся в студии.
Программа "Поле чудес" уже много лет выходит в эфир. У участников данной передачи существует традиция привозить различные подарки телеведущему Леониду Якубовичу. Гости "Поле чудес" с уголков всей России везут выпечку, консервацию, домашнее вино и другие съедобные презенты. Многим зрителям было очень интересно, куда же деваются эти подарки после окончания съемок. Недавно на Первом канале показали кадры, на которых видно, что люди присутствовавшие в студии просто забирают все с собой.
Пользователи Интернета высказали свое мнение по этому поводу. Некоторые удивились ажиотажу гостей вокруг съедобных подарков участников. Но другие пришли к выводу, что люди проголодались, пока шла съемка "Поле чудес", и поэтому буквально накинулись на продукты питания. Также многие посчитали, что гости студи просто хотели взять что-нибудь на память.
Программа "Поле чудес" уже много лет выходит в эфир. У участников данной передачи существует традиция привозить различные подарки телеведущему Леониду Якубовичу. Гости "Поле чудес" с уголков всей России везут выпечку, консервацию, домашнее вино и другие съедобные презенты. Многим зрителям было очень интересно, куда же деваются эти подарки после окончания съемок. Недавно на Первом канале показали кадры, на которых видно, что люди присутствовавшие в студии просто забирают все с собой.
Пользователи Интернета высказали свое мнение по этому поводу. Некоторые удивились ажиотажу гостей вокруг съедобных подарков участников. Но другие пришли к выводу, что люди проголодались, пока шла съемка "Поле чудес", и поэтому буквально накинулись на продукты питания. Также многие посчитали, что гости студи просто хотели взять что-нибудь на память.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:30