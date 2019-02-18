Ирина Дубцова с размахом отпраздновала свое 37-летие
Отечественная певица Ирина Дубцова с размахом отпраздновала свое 37-летие. Некоторые моменты с масштабной вечеринки знаменитость показала в режиме Stories в Instagram.
Хотя день рождения Ирины Дубцовой празднуется 14 февраля, посвященное этому мероприятие певица перенесла на минувшее воскресенье. Проходило событие в элитном заведении, а присутствовали среди гостей многие известные личности отечественного шоу-бизнеса. Сперва разогревал присутствующих Роман Черницын, ранее выступавший в составе группы Plaza, затем публика танцевала под хиты коллектива “Иванушки International”, а одной из последних на сцену вышла Любовь Успенская.
Поздравить коллегу по цеху пришли многие звезды, в числе которых Ольга Бузова, Лера Кудрявцева, Игорь Гуляев, также на мероприятии замечены Юлия Барановская, певица Валерия и другие. Сама именинница активно снимала Stories и делилась с поклонниками своим насыщенным времяпрепровождением.
Хотя день рождения Ирины Дубцовой празднуется 14 февраля, посвященное этому мероприятие певица перенесла на минувшее воскресенье. Проходило событие в элитном заведении, а присутствовали среди гостей многие известные личности отечественного шоу-бизнеса. Сперва разогревал присутствующих Роман Черницын, ранее выступавший в составе группы Plaza, затем публика танцевала под хиты коллектива “Иванушки International”, а одной из последних на сцену вышла Любовь Успенская.
Поздравить коллегу по цеху пришли многие звезды, в числе которых Ольга Бузова, Лера Кудрявцева, Игорь Гуляев, также на мероприятии замечены Юлия Барановская, певица Валерия и другие. Сама именинница активно снимала Stories и делилась с поклонниками своим насыщенным времяпрепровождением.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:04