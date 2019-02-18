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Ирина Дубцова с размахом отпраздновала свое 37-летие

Отечественная певица Ирина Дубцова с размахом отпраздновала свое 37-летие. Некоторые моменты с масштабной вечеринки знаменитость показала в режиме Stories в Instagram.
Ирина Дубцова с размахом отпраздновала свое 37-летие

Хотя день рождения Ирины Дубцовой празднуется 14 февраля, посвященное этому мероприятие певица перенесла на минувшее воскресенье. Проходило событие в элитном заведении, а присутствовали среди гостей многие известные личности отечественного шоу-бизнеса. Сперва разогревал присутствующих Роман Черницын, ранее выступавший в составе группы Plaza, затем публика танцевала под хиты коллектива “Иванушки International”, а одной из последних на сцену вышла Любовь Успенская.
Ирина Дубцова с размахом отпраздновала свое 37-летие

Поздравить коллегу по цеху пришли многие звезды, в числе которых Ольга Бузова, Лера Кудрявцева, Игорь Гуляев, также на мероприятии замечены Юлия Барановская, певица Валерия и другие. Сама именинница активно снимала Stories и делилась с поклонниками своим насыщенным времяпрепровождением.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:04

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