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Американец после травмы обрел музыкальный талант

С американцем Дереком Амато в 2006 году произошел несчастный случай. После травмы мужчина обрел музыкальный талант, как сообщили зарубежные СМИ.
Американец после травмы обрел музыкальный талант

Травма головы, которую получил Амато из-за прыжка в бассейн, сделала его невероятно одаренным. До происшествия он не играл ни на одном из музыкальных инструментов и не тяготел к подобному искусству. Вследствие ушиба головного мозга, мужчина получил способность воспроизводить музыку, как только увидит ноты или где-то услышит звучание. Впервые он сел за фортепиано в музыкальном магазине сразу после больницы. Он шокировал всех окружающих своей виртуозной игрой.

Такой случай - единственный в своем роде, так как способности являются приобретенными, а не врожденными. После травмы американец потерял 35% слуха, что никак не расстраивает его самого. Он относится к этому, как к символической плате за свой дар, после которого жизнь кардинально изменилась.

Ранее Дерек Амато был бездомным, не имел семьи, и искал пищу в мусорных баках. Теперь же он женился, воспитывает сына и зарабатывает своим талантом приличные деньги.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 14:08

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