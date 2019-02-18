АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: У заядлых курильщиков может ухудшиться зрение
EUR 75.25 USD 66.70
Курс валют на 16.02.2019

Поклонники набросились с критикой на Яну Рудковскую после скандала с грядущим шоу Димы Билана

Поклонники Димы Билана набросились с критикой на Яну Рудковскую после скандала с грядущим шоу ее подопечного в Санкт-Петербурге. Свое негодование пользователи выражают в комментариях под постами супруги Евгения Плющенко.
Поклонники набросились с критикой на Яну Рудковскую после скандала с грядущим шоу Димы Билана

Многих поклонников возмутило то, что в программе “Планета Билана” вместо заявленных 35 композиций прозвучат только 28. Кроме того, путаница возникла с расстановкой мест в зале, часть из них не отвечают схеме, которая представлена на сайте для покупки билетов. Некоторые юзеры посчитали, что их обманывают, пообещав столь же грандиозное шоу, как и в Москве, а затем внеся ряд изменений и переместив танцевальную зону. Часть поклонников обвинили Рудковскую в махинациях, отметив, что из-за подобных инцидентов падает уважение к артисту.

Сама продюсер поспешила оправдаться, отметив, что 35 композиций невозможно вместить в 3,5 часа, которые должен длиться концерт, ответила она и на критику с танцевальным партером, но ее комментарии не успокоили негодующих поклонников Димы Билана.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:52

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В программе "Поле чудес" показали, что
Агата Муцениеце показала игру Павла
Коттеджи и элитные апартаменты в
Рената Литвинова начала монтировать
У жительницы Ленобласти за долги
Американец после травмы обрел
Ирина Дубцова с размахом отпраздновала
Российский рынок рискует остаться без
На юго-востоке Москвы 50 человек
Звезда «Дом-2» Степан Меньщиков
В небе над Флоридой взорвался
Поклонники набросились с критикой на
Ученые заявили, что к 2080 году на
Таисия Повалий намерена продать часть
Ученые рассказали о способности роботов
Экс-участница «Дом-2» Елена Баранова
Звезда “Папиных дочек” Елизавета
Испанская газета ABC героизировала
После операции Евгению Плющенко
Александр Малинин устроил фотосессию со
Ольга Рапунцель призналась, что ей не
Татьяна Навка сравнила российские
Орландо Блум подарил Кэти Перри кольцо,
Роза Сябитова ответила на обвинение
Бузова похвасталась кольцом от Баскова
Ученые: Курение приводит к ослаблению
Жители Испании зафиксировали на камеру
В России обнаружен напоминающий рисунок
Юрий Быков прокомментировал провал
В смерти Александра Барыкина обвиняли
Просмотреть все новости