Поклонники набросились с критикой на Яну Рудковскую после скандала с грядущим шоу Димы Билана

Многих поклонников возмутило то, что в программе “Планета Билана” вместо заявленных 35 композиций прозвучат только 28. Кроме того, путаница возникла с расстановкой мест в зале, часть из них не отвечают схеме, которая представлена на сайте для покупки билетов. Некоторые юзеры посчитали, что их обманывают, пообещав столь же грандиозное шоу, как и в Москве, а затем внеся ряд изменений и переместив танцевальную зону. Часть поклонников обвинили Рудковскую в махинациях, отметив, что из-за подобных инцидентов падает уважение к артисту.Сама продюсер поспешила оправдаться, отметив, что 35 композиций невозможно вместить в 3,5 часа, которые должен длиться концерт, ответила она и на критику с танцевальным партером, но ее комментарии не успокоили негодующих поклонников Димы Билана.