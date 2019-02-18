В небе над Флоридой взорвался неизвестный зеленый объект





Свидетели рассказали, что зеленый объект прочертил линию огня через все небо, после чего взорвался. Они слышали громкий грохот, который возник после появления метеорита. Ученые полагают, что взрывную силу объекта можно сравнить с «сотней» тонн TNT.В интернете появилась запись, сделанная камерами наблюдения, которые установлены на парковке. На кадрах можно увидеть, как в небе возникает горящий объект. Видео уже успело просмотреть более 600 интернет-пользователей.