Российский рынок рискует остаться без бюджетных автомобилей





Так, уже с начала 2019 года в России успели подорожать Lada Vesta и Hyundai Solaris. Ранее эти автомобили, стоимостью чуть более миллиона рублей, считались бюджетными моделями. Сейчас практически все автопроизводители поднимают цены на свои товары.Стоит отметить, что в прошлом году цена уже повышалась на 10%. Тогда многие автовладельцы смирились с тем, что им предстоит пересесть на дешевые автомобили. В конце января 2019 года «АвтоВАЗ» анонсировал старт продаж Vesta Sport. Данная модель стала первой для линейки автомобилей «АвтоВАЗ», цена на которую составила более 1 млн рублей со времен деноминации национальной валюты.