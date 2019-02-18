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Российский рынок рискует остаться без бюджетных автомобилей

Эксперты предупредили россиян об исчезновении бюджетных автомобилей. Повышение НДС и индексация цен могут привести к тому, что автомобили, ранее считавшиеся бюджетными, преодолев психологически важную отметку, попадут в совершенно иную потребительскую категорию.
Российский рынок рискует остаться без бюджетных автомобилей

Так, уже с начала 2019 года в России успели подорожать Lada Vesta и Hyundai Solaris. Ранее эти автомобили, стоимостью чуть более миллиона рублей, считались бюджетными моделями. Сейчас практически все автопроизводители поднимают цены на свои товары.

Стоит отметить, что в прошлом году цена уже повышалась на 10%. Тогда многие автовладельцы смирились с тем, что им предстоит пересесть на дешевые автомобили. В конце января 2019 года «АвтоВАЗ» анонсировал старт продаж Vesta Sport. Данная модель стала первой для линейки автомобилей «АвтоВАЗ», цена на которую составила более 1 млн рублей со времен деноминации национальной валюты.



 
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:03

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