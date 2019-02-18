Ольга Рапунцель призналась, что ей не хватает внимания от Дмитрия Дмитренко

«Мне хочется, чтобы муж заботился обо мне, а также о дочке», - заявляет Рапунцель.





По словам длинноволосой красавицы, она просто-таки мечтает о подарках, сюрпризах и романтических вечерах.На днях в Периметре поднялась довольно неожиданная тема, в центре которой в очередной раз оказалось «брендовое» семейство Рапунцель-Дмитренко. Оказывается, что Ольге срочно понадобился дорогостоящий телефон, который, она убеждена, сможет поднять ей настроение после всех скандалов с мужем.Только вот Дмитрий напрочь отказывается выделять супруге деньги на новый гаджет, так как уверен, что покупка собственной квартиры куда важнее телефона. Это, как выяснилось, очень обидело Ольгу, ведь она, как женщина, хочет быть не просто любимой, но и чувствовать заботу и тепло от мужа.Также Ольга призналась, что на самом деле дело вовсе не в новом гаджете, а в том, что ей не хватает внимания от Дмитрия, который ранее ухаживал за ней и дарил браслеты, серьги и цветы без повода.К слову, молодая мамочка продолжает указывать на то, что выходила замуж за человека, у которого нет ни машины, ни квартиры. Рапунцель была уверена, что Дмитрию удастся компенсировать все это своей заботой и вниманием.