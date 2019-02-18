Ученые заявили, что к 2080 году на Земле будут реже идти дожди





Научные работники сообщили, что из-за большого количества выбросов парниковых газов метеорологические условия Лос-Анджелеса станут похожи на те, который сейчас в Мексике в южной части Нижней Калифорнии. Сейчас в Портленде в год примерно 155 дождливых дней, но в будущем все может измениться, и количество дней с атмосферными осадками сократится до 59. Мэтью Фитцпатрик уверен, что подобные изменения в климате могут быть проблематичными для производства различных продуктов, а также может увеличиться количество вредителей, таких как комары Аедес, переносящих вирус Зика.Учены сделали климатические модели для 540 городов Северной Америке и рассмотрели среднюю максимальную и минимальную температуры, а также общее количество атмосферных осадков за 12 месяцев в 2080 году. Компьютерная программа помогла определить, чей текущий климат более точно соответствует каждой проекции. Выяснилось, что в восточной части Америки и Канады населенные пункты будут наиболее близко напоминать те, которые находятся в 800 километрах к югу. Также сообщается, что на западной части континента климат будет совершенно другой, поскольку он находится ближе к океану.