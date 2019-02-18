АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: У заядлых курильщиков может ухудшиться зрение
EUR 75.25 USD 66.70
Курс валют на 16.02.2019

Ученые заявили, что к 2080 году на Земле будут реже идти дожди

Специалисты из Мэрилендского Центра Экологических Наук заявили, что к 2080 году на Земле будут реже идти дожди. Также ученые сообщают, что такие изменения могут быть проблематичными для производства различных продуктов.

Ученые заявили, что к 2080 году на Земле будут реже идти дожди

Научные работники сообщили, что из-за большого количества выбросов парниковых газов метеорологические условия Лос-Анджелеса станут похожи на те, который сейчас в Мексике в южной части Нижней Калифорнии. Сейчас в Портленде в год примерно 155 дождливых дней, но в будущем все может измениться, и количество дней с атмосферными осадками сократится до 59. Мэтью Фитцпатрик уверен, что подобные изменения в климате могут быть проблематичными для производства различных продуктов, а также может увеличиться количество вредителей, таких как комары Аедес, переносящих вирус Зика.

Учены сделали климатические модели для 540 городов Северной Америке и рассмотрели среднюю максимальную и минимальную температуры, а также общее количество атмосферных осадков за 12 месяцев в 2080 году. Компьютерная программа помогла определить, чей текущий климат более точно соответствует каждой проекции. Выяснилось, что в восточной части Америки и Канады населенные пункты будут наиболее близко напоминать те, которые находятся в 800 километрах к югу. Также сообщается, что на западной части континента климат будет совершенно другой, поскольку он находится ближе к океану.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:46

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В программе "Поле чудес" показали, что
Агата Муцениеце показала игру Павла
Коттеджи и элитные апартаменты в
Рената Литвинова начала монтировать
У жительницы Ленобласти за долги
Американец после травмы обрел
Ирина Дубцова с размахом отпраздновала
Российский рынок рискует остаться без
На юго-востоке Москвы 50 человек
Звезда «Дом-2» Степан Меньщиков
В небе над Флоридой взорвался
Поклонники набросились с критикой на
Ученые заявили, что к 2080 году на
Таисия Повалий намерена продать часть
Ученые рассказали о способности роботов
Экс-участница «Дом-2» Елена Баранова
Звезда “Папиных дочек” Елизавета
Испанская газета ABC героизировала
После операции Евгению Плющенко
Александр Малинин устроил фотосессию со
Ольга Рапунцель призналась, что ей не
Татьяна Навка сравнила российские
Орландо Блум подарил Кэти Перри кольцо,
Роза Сябитова ответила на обвинение
Бузова похвасталась кольцом от Баскова
Ученые: Курение приводит к ослаблению
Жители Испании зафиксировали на камеру
В России обнаружен напоминающий рисунок
Юрий Быков прокомментировал провал
В смерти Александра Барыкина обвиняли
Просмотреть все новости