АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: У заядлых курильщиков может ухудшиться зрение
EUR 75.25 USD 66.70
Курс валют на 16.02.2019

Звезда “Папиных дочек” Елизавета Арзамасова опубликовала провокационное фото

Актриса Елизавета Арзамасова, известная по участию в сериале “Папины дочки”, удивила поклонников провокационным фото. Соответствующий пост появился на странице звезды в Instagram.
Звезда “Папиных дочек” Елизавета Арзамасова опубликовала провокационное фото

Галина Сергеевна в исполнении Елизаветы Арзамасовой являлась одной из наиболее непримечательных героинь “Папиных дочек”, однако в реальной жизни актриса не уступает по красоте своим экранным сестрам. Чтобы доказать это, артистка разместила снимок, для которого позирует в коротком платье с цветочным принтом, демонстрируя в камеру свои длинные ноги. Дополняют образ туфли на высокой шпильке и распущенные волосы. “На сон грядущий”, — подписала публикацию актриса.

В комментариях фолловеры начали засыпать Елизавету Арзамасову комплиментами, отмечая, что 23-летняя знаменитость из подростка превратилась в прекрасную молодую девушку. Публика заявила, что актрисе удается совмещать пикантность и элегантность, а сама запись собрала в Instagram почти 23 тысячи отметок “Мне нравится”.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В программе "Поле чудес" показали, что
Агата Муцениеце показала игру Павла
Коттеджи и элитные апартаменты в
Рената Литвинова начала монтировать
У жительницы Ленобласти за долги
Американец после травмы обрел
Ирина Дубцова с размахом отпраздновала
Российский рынок рискует остаться без
На юго-востоке Москвы 50 человек
Звезда «Дом-2» Степан Меньщиков
В небе над Флоридой взорвался
Поклонники набросились с критикой на
Ученые заявили, что к 2080 году на
Таисия Повалий намерена продать часть
Ученые рассказали о способности роботов
Экс-участница «Дом-2» Елена Баранова
Звезда “Папиных дочек” Елизавета
Испанская газета ABC героизировала
После операции Евгению Плющенко
Александр Малинин устроил фотосессию со
Ольга Рапунцель призналась, что ей не
Татьяна Навка сравнила российские
Орландо Блум подарил Кэти Перри кольцо,
Роза Сябитова ответила на обвинение
Бузова похвасталась кольцом от Баскова
Ученые: Курение приводит к ослаблению
Жители Испании зафиксировали на камеру
В России обнаружен напоминающий рисунок
Юрий Быков прокомментировал провал
В смерти Александра Барыкина обвиняли
Просмотреть все новости