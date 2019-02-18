Звезда “Папиных дочек” Елизавета Арзамасова опубликовала провокационное фото

Галина Сергеевна в исполнении Елизаветы Арзамасовой являлась одной из наиболее непримечательных героинь “Папиных дочек”, однако в реальной жизни актриса не уступает по красоте своим экранным сестрам. Чтобы доказать это, артистка разместила снимок, для которого позирует в коротком платье с цветочным принтом, демонстрируя в камеру свои длинные ноги. Дополняют образ туфли на высокой шпильке и распущенные волосы. “На сон грядущий”, — подписала публикацию актриса.В комментариях фолловеры начали засыпать Елизавету Арзамасову комплиментами, отмечая, что 23-летняя знаменитость из подростка превратилась в прекрасную молодую девушку. Публика заявила, что актрисе удается совмещать пикантность и элегантность, а сама запись собрала в Instagram почти 23 тысячи отметок “Мне нравится”.