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Ученые рассказали о способности роботов хоронить мертвых

Ученые заявили, что в скором будущем роботы могут быть задействованы в религиозных ритуалах. Они смогут оказывать помощь в захоронении мертвых, а также оплакивать их.

Ученые рассказали о способности роботов хоронить мертвых

Искусственный интеллект развивается с очень большой скоростью. С каждым днем технологии достигают новых результатов и прогресса. Группа исследователей во главе с Ван дер Путтеном, директором AI Solutions, считают, что в скором времени роботы станут активными участниками в аспектах религии.

Ученые отмечают, что тесная взаимосвязь искусственного интеллекта и человеческого разума уже достигла высшей степени во многих сферах жизни. Путтен сообщает, что многим покажется невозможным присутствие роботов в религии, однако нельзя отрицать, что технологии, плотно укоренившиеся во всем мире, смогут в будущем помогать и в этом аспекте.

По мнению ученого, ярким примером робота, участвовавшего в религиозных церемониях, можно считать механического робота-монаха, который был создан для короля Испании Филиппа ll в 16 веке. Исследователь заявил, что искусственный интеллект в состоянии проводить такие ритуалы, как захоронение и оплакивание усопших.



 
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Технологии
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 13:34

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