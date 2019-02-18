Ученые рассказали о способности роботов хоронить мертвых





Искусственный интеллект развивается с очень большой скоростью. С каждым днем технологии достигают новых результатов и прогресса. Группа исследователей во главе с Ван дер Путтеном, директором AI Solutions, считают, что в скором времени роботы станут активными участниками в аспектах религии.Ученые отмечают, что тесная взаимосвязь искусственного интеллекта и человеческого разума уже достигла высшей степени во многих сферах жизни. Путтен сообщает, что многим покажется невозможным присутствие роботов в религии, однако нельзя отрицать, что технологии, плотно укоренившиеся во всем мире, смогут в будущем помогать и в этом аспекте.По мнению ученого, ярким примером робота, участвовавшего в религиозных церемониях, можно считать механического робота-монаха, который был создан для короля Испании Филиппа ll в 16 веке. Исследователь заявил, что искусственный интеллект в состоянии проводить такие ритуалы, как захоронение и оплакивание усопших.