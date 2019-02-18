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Испанская газета ABC героизировала осаждавшую Ленинград «Голубую дивизию»

Популярная испанская газета ABC на своих страницах героизировала «Голубую дивизию», принимавшую участие в блокаде Ленинграда, а также сражавшуюся во время Великой Отечественной войны с Красной Армией. Испанские журналисты отметили, что испанские солдаты из этой дивизии «стойко переносили лишения» и «отражали натиск» советских войск, однако читатели скептически отнеслись к данной статье.
Испанская газета ABC героизировала осаждавшую Ленинград «Голубую дивизию»

По сообщению общественно-политического журнала «Политэксперт», бойцы «Голубой дивизии» активно сотрудничали с войсками Вермахта. В частности, они сражались в 1943 году под Волхвом, принимали непосредственное участие в блокаде Ленинграда, и противостояли 38 красноармейским батальонам.

В целом, Испания во Второй Мировой войне придерживалась нейтральной стороны, ограничиваясь поставками в Германию полезных ископаемых и еды. Создателем «Голубой дивизии» выступил Франсиско Франко, он рассчитывал сформировать соединение из наиболее радикальных солдат, чтобы обезопасить свое политическое положение.



 
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Общество
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:24

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