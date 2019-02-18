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Бузова похвасталась кольцом от Баскова

Новоявленная российская исполнительница Ольга Бузова похвасталась неожиданным подарком, который ей вручили после выступления в городе Киров.

Как стало известно, сыктывкарский шоумен Константин Басков уже давным-давно «положил глаз» на поющую телеведущую. По словам воздыхателя Бузовой, он планирует сделать все возможное для того, чтобы Ольга не только обратила на него внимание, но и заинтересовалась ним, как мужчиной.

Бузова похвасталась кольцом от Баскова

Оказывается, что Басков не смог пропустить очередной концерт своей любимицы, поэтому вслед за ней отправился в город Киров, где преподнес ей красивое золотое колечко.

Стоит отметить, что Ольга не смогла отказать поклоннику и приняла его подарок. К слову, телезнаменитость поспешила похвастаться презентом в своем личном инста-блоге, где она разместила очередное Stories.

Бузова похвасталась кольцом от Баскова

Нужно сказать, что многим интернет-пользователям понравилось колечко, которое Басков подарил Бузовой. По мнению фолловеров, с такими темпами Ольга совсем скоро может обзавестись порядочным и верным мужчиной, о котором она уже несколько лет мечтает.

«Ольга, вот с такими мужчинами нужно быть! Вот такие, которые бросают все и едут за тобой, чтобы просто увидеть тебя, заслуживают внимания! Именно такие мужчины выбирают себе самых лучших! А ты лучшая!», - отметила одна из поклонниц Бузовой.





 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:48

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