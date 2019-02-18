После операции Евгению Плющенко запретили выполнять сложные элементы

Не так давно Евгению Плющенко удалили грыжу, поэтому на период восстановления ему нельзя выполнять сложные трюки. Вместе с семьей фигурист отправился в Японию для съемки с сыном в местных телешоу. С отцом выступал на льду и юный Александр, который устроил импровизированную версию “Танго любви” от композитора Эдвина Мартона. Также супруга фигуриста добавила, что летом они с семьей непременно вновь посетят Страну восходящего солнца, где Плющенко примет участие в одном из масштабных ледовых шоу.Многие подписчики выразили свою обеспокоенность за здоровье спортсмена, призывая его вообще воздержаться от выступлений, учитывая, что операция проводилась совсем недавно. Часть фолловеров восхитились силой и духом Евгения Плющенко, не обошлось без комплиментов и в адрес сына пары, который, по мнению публики, сможет догнать родителя по мастерству.