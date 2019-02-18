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После операции Евгению Плющенко запретили выполнять сложные элементы

Евгению Плющенко после операции запретили выполнять сложные элементы. Об этом сообщила в Instagram Яна Рудковская, отметив, что “отдуваться” за отца пришлось их сыну Александру.
После операции Евгению Плющенко запретили выполнять сложные элементы

Не так давно Евгению Плющенко удалили грыжу, поэтому на период восстановления ему нельзя выполнять сложные трюки. Вместе с семьей фигурист отправился в Японию для съемки с сыном в местных телешоу. С отцом выступал на льду и юный Александр, который устроил импровизированную версию “Танго любви” от композитора Эдвина Мартона. Также супруга фигуриста добавила, что летом они с семьей непременно вновь посетят Страну восходящего солнца, где Плющенко примет участие в одном из масштабных ледовых шоу.

Многие подписчики выразили свою обеспокоенность за здоровье спортсмена, призывая его вообще воздержаться от выступлений, учитывая, что операция проводилась совсем недавно. Часть фолловеров восхитились силой и духом Евгения Плющенко, не обошлось без комплиментов и в адрес сына пары, который, по мнению публики, сможет догнать родителя по мастерству.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:16

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