Александр Малинин устроил фотосессию со взрослыми детьми

На опубликованном в Сети фото Александр Малинин позирует перед камерой вместе со своим сыном Никитой Малининым и дочерью Ульяной. Все родственники облачены в черные костюмы, а во главе семейства стоит 60-летний артист. Свою публикацию отечественный исполнитель подписал коротко: “Малинины”.В комментариях поклонники умилились тому, насколько хорошо звездное семейство смотрится вместе. Публика отметила, что дети Александра Малинина похожи на отца, а также порадовались тому, что наследники артиста не менее талантливы, чем их известный родитель. Некоторые поинтересовались, не желает ли артист выступить вместе со своими наследниками на одной сцене. Оценить публикацию “лайками” успели более 9 тысяч пользователей Сети.