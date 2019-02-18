Татьяна Навка сравнила российские горнолыжные курорты с европейскими
Татьяна Навка решила сравнить российские горнолыжные курорты с европейскими. Фигуристка отметила, что ее радует, что местные зоны для катания на лыжах и других видах зимнего “транспорта” не уступают заграничным аналогам.
Татьяна Навка побывала на горнолыжном курорте в Сочи, отметив, что катается на лыжах с 16 лет. Она за это время успела попробовать свои силы на многих курортах, в том числе европейских. Спортсменка не отрицает, что в некоторых городах сервис и трассы действительно лучше, однако там развитием таких зон занимаются еще с начала XX века, тогда как в России этому вопросу начали уделять внимание только пять лет назад.
В целом Татьяна Навка осталась довольна инфраструктурой в Сочи, благодаря чему ей удалось отдохнуть на высшем уровне. Порадовали фигуристку склоны, подъемники и кабинки. Спортсменка выразила надежду на то, что для РФ это только начало развития и в будущем отечественные горнолыжные курорты смогут стать равными Европе.
Татьяна Навка побывала на горнолыжном курорте в Сочи, отметив, что катается на лыжах с 16 лет. Она за это время успела попробовать свои силы на многих курортах, в том числе европейских. Спортсменка не отрицает, что в некоторых городах сервис и трассы действительно лучше, однако там развитием таких зон занимаются еще с начала XX века, тогда как в России этому вопросу начали уделять внимание только пять лет назад.
В целом Татьяна Навка осталась довольна инфраструктурой в Сочи, благодаря чему ей удалось отдохнуть на высшем уровне. Порадовали фигуристку склоны, подъемники и кабинки. Спортсменка выразила надежду на то, что для РФ это только начало развития и в будущем отечественные горнолыжные курорты смогут стать равными Европе.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:04