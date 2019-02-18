Ученые: Курение приводит к ослаблению иммунного ответа у людей с меланомой
Британские ученые установили, что у курящих людей с меланомой ослабевает иммунный ответ, из-за чего у них на 40% снижаются шансы на выживаемость. Помимо затрудненной борьбы с раком кожи у курильщиков увеличиваются риски развития иных серьезных заболеваний на фоне разрастающейся опухоли.
В Великобритании ученые вели наблюдение за 700 британцами с меланомой. Среди них присутствовали заядлые курильщики. Оказалось, что у всех тех, кто злоупотреблял вредной привычкой, шансы на выживаемость снижались почти на 40%. А пациенты, ведшие здоровый образ жизни, имели более сильный иммунитет, который позволял успешно бороться с раком кожи.
По словам специалистов, результаты исследований предельно ясно показали, что имеется связь между курением и выживанием при наличии меланомы. Однако не удалось установить, по какой причине курение снижало выживаемость. Медики сравнили работу иммунной системы с оркестром. Курение нарушает работу одного из инструментов, поэтому в иммунной системе происходит сбой, выражающийся в ослаблении ответной реакции на наличие меланомы.
В Великобритании ученые вели наблюдение за 700 британцами с меланомой. Среди них присутствовали заядлые курильщики. Оказалось, что у всех тех, кто злоупотреблял вредной привычкой, шансы на выживаемость снижались почти на 40%. А пациенты, ведшие здоровый образ жизни, имели более сильный иммунитет, который позволял успешно бороться с раком кожи.
По словам специалистов, результаты исследований предельно ясно показали, что имеется связь между курением и выживанием при наличии меланомы. Однако не удалось установить, по какой причине курение снижало выживаемость. Медики сравнили работу иммунной системы с оркестром. Курение нарушает работу одного из инструментов, поэтому в иммунной системе происходит сбой, выражающийся в ослаблении ответной реакции на наличие меланомы.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 12:46