Ученые: Курение приводит к ослаблению иммунного ответа у людей с меланомой





В Великобритании ученые вели наблюдение за 700 британцами с меланомой. Среди них присутствовали заядлые курильщики. Оказалось, что у всех тех, кто злоупотреблял вредной привычкой, шансы на выживаемость снижались почти на 40%. А пациенты, ведшие здоровый образ жизни, имели более сильный иммунитет, который позволял успешно бороться с раком кожи.По словам специалистов, результаты исследований предельно ясно показали, что имеется связь между курением и выживанием при наличии меланомы. Однако не удалось установить, по какой причине курение снижало выживаемость. Медики сравнили работу иммунной системы с оркестром. Курение нарушает работу одного из инструментов, поэтому в иммунной системе происходит сбой, выражающийся в ослаблении ответной реакции на наличие меланомы.