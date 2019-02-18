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Жители Испании зафиксировали на камеру ночной полет орбов из провала в земле

В испанской провинции Риоха находится земляной провал огромных размеров, который местные жители нарекли пещерой. Обнаружено, что ночью из нее вылетают так называемые орбы, которых очевидцы зафиксировали на камеру.
Жители Испании зафиксировали на камеру ночной полет орбов из провала в земле

Провал образовался уже достаточно давно, однако никто точно не может сказать из-за чего. Не так давно пещерой заинтересовались исследователи аномальных явлений. Считается, что такой интерес мог вызвать недавний случай с обнаружением НЛО.

Известно, что глубина провала достигает несколько десятков метров, что расценивается экспертами, как надежное укрытие для неопознанных объектов. Существует также мнение, что огромная яма появилась именно из-за них. Исследователи установили наблюдение с помощью инфракрасной подсветки, которая способна демонстрировать четкое изображение ночью.


После первых суток съемки удалось запечатлеть два странных светящихся объекта, по форме напоминающих шар. Такие явления ученые называют орбами (энергетические сущности, которые человеческий глаз уловить не способен). Отмечается, что данные объекты все чаще обнаруживают в загадочных провалах, среди которых Пещера Ласточек в Мексике.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 12:38

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