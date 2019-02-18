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В России обнаружен напоминающий рисунок с плато Наска петроглиф

На территории России обнаружен петроглиф, который имеет сходство с рисунком с плато Наска в Перу. Соответствующая находка сделана на скале Слоники, расположенной в Башкирии.
В России обнаружен напоминающий рисунок с плато Наска петроглиф

Каменный рисунок выявлен в самой расщелине скалы, он внешне походит на Кондора с плато Наска. Неизвестно, кто и зачем выбил здесь такое изображение. Поскольку последнее еще не исследовалось учеными, остается загадкой, какой возраст находки. Однако имеются сведения, что в конце 1970-х группа альпинистов уже видела этот рисунок, а значит он точно появился не в последние несколько десятилетий. К тому же, уже в тот период изображение не напоминало новое.
В России обнаружен напоминающий рисунок с плато Наска петроглиф

Выделяют эксперты и то, что в то время в СССР ничего не было известно о рисунках с Наска, а поэтому по памяти воспроизвести Кондора вряд ли представлялось возможным. Эксперты предполагают, что найденное в России изображение может иметь связь с древней цивилизацией, которая когда-то населяла территорию Перу.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:30

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