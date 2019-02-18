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В смерти Александра Барыкина обвиняли его молодую жену

В смерти скончавшегося в 59-летнем возрасте музыканта Александра Барыкина многие его знакомые обвиняли молодую жену артиста по имени Нелли. Последняя бросила супруга в тяжелом состоянии, забрав с собой дочь.
В смерти Александра Барыкина обвиняли его молодую жену

Первый брак Александра Барыкина длился почти 30 лет, затем пара развелась, а в 52 года у музыканта начались отношения с 19-летней поэтессой. Она писала для него стихи и сопровождала на гастролях, также в браке у пары родилась дочь. Все средства певец отдавал преимущественно бывшей супруге и детям, чувствуя свою вину, а молодую жену не отпускал заниматься сольной карьерой, на фоне чего начались скандалы.

В тот период Барыкин часто оказывался в больнице из-за больного сердца, также возникли трудности в работе щитовидной железы, у музыканта медленно пропадал голос. Именно тогда жена решила от него уйти, что стало для артиста ударом. Сама Нелли объяснила это тем, что ей необходимы были средства для содержания дочери, а артист не только не помогал, но и препятствовал развитию ее карьеры, желая, чтобы жена занималась домашними делами.
В смерти Александра Барыкина обвиняли его молодую жену

По свидетельства друзей Александра Барыкина, музыкант любил молодую избранницу, а его смерть в марте 2011 года многие после связывали именно с действиями избранницы. В частности, товарищи певца считают, что своим поведением последняя “довела” артиста. Бывшая супруга деятеля пыталась оправдаться, что к тому времени он нашел себе другую, и больше не переживал из-за ее ухода. После кончины Барыкина Нелли завела нового ухажера, поселившись с ним в квартире музыканта. Источники утверждали, что новый возлюбленный часто поднимал на жену руку, и счастья с ним она не нашла.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:16

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