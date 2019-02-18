Рената Литвинова поделилась снимком без макияжа

В своем профиле Рената Литвинова обычно делится снимками со съемок или фотосессий, где она позирует в гриме. Однако на этот раз 52-летняя знаменитость решила поделиться фото, на котором представлена без макияжа. Как отметила сама актриса, на этом снимке у нее “ноль” косметики на лице, поскольку после недавних процедур у косметолога она ей не нужна.В комментариях многочисленные фолловеры отметили, что без привычного мейкапа у Ренаты Литвиновой совсем другое лицо. В то же время подписчики признали, что для своего возраста актриса даже без “грима” выглядит потрясающе, и натуральность ей очень идет. Оценить публикацию отметками “Мне нравится” успели более 11,5 тысячи пользователей.