Ученые рассказали о разных реакциях глиобластом на иммунотерапию





Оказалось, что те виды опухолей, которые максимально невосприимчивы к иммунитету, имеют множество мутаций в гене PTEN. Эти мутации приводят к увеличению количества иммунных клеток, борющихся с бактериями, иначе их называют макрофагами. При наличии глиобластомы макрофаги выделяют ряд факторов роста, из-за чего пораженные клетки не только выживают, но и распространяются в организме.Нейроонколог Фабио М. Ивамото отметил, что перед использованием ингибиторов PD-1 (препараты, отключающие «блокировку» одноименных белков) необходимо установить, имеются ли у пациента мутации. При наличии мутаций в гене PTEN проведение иммунотерапии с использованием ингибиторов PD-1 в комбинации c MAPK-таргетной терапией может принести максимальную пользу пациенту.