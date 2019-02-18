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Ученые рассказали о разных реакциях глиобластом на иммунотерапию

Колумбийские ученые выяснили, почему некоторые виды глиобластом (агрессивная опухоль мозга) по-разному реагируют на проведенную иммунотерапию. По словам специалистов, лишь один из 10 пациентов может положительно отреагировать на лечение иммунотерапией, поскольку некоторые глиобластомы успешно отражают нападение иммунной системы.
Ученые рассказали о разных реакциях глиобластом на иммунотерапию

Оказалось, что те виды опухолей, которые максимально невосприимчивы к иммунитету, имеют множество мутаций в гене PTEN. Эти мутации приводят к увеличению количества иммунных клеток, борющихся с бактериями, иначе их называют макрофагами. При наличии глиобластомы макрофаги выделяют ряд факторов роста, из-за чего пораженные клетки не только выживают, но и распространяются в организме.

Нейроонколог Фабио М. Ивамото отметил, что перед использованием ингибиторов PD-1 (препараты, отключающие «блокировку» одноименных белков) необходимо установить, имеются ли у пациента мутации. При наличии мутаций в гене PTEN проведение иммунотерапии с использованием ингибиторов PD-1 в комбинации c MAPK-таргетной терапией может принести максимальную пользу пациенту.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 12:09

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