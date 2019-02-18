Ученые рассказали о разных реакциях глиобластом на иммунотерапию
Колумбийские ученые выяснили, почему некоторые виды глиобластом (агрессивная опухоль мозга) по-разному реагируют на проведенную иммунотерапию. По словам специалистов, лишь один из 10 пациентов может положительно отреагировать на лечение иммунотерапией, поскольку некоторые глиобластомы успешно отражают нападение иммунной системы.
Оказалось, что те виды опухолей, которые максимально невосприимчивы к иммунитету, имеют множество мутаций в гене PTEN. Эти мутации приводят к увеличению количества иммунных клеток, борющихся с бактериями, иначе их называют макрофагами. При наличии глиобластомы макрофаги выделяют ряд факторов роста, из-за чего пораженные клетки не только выживают, но и распространяются в организме.
Нейроонколог Фабио М. Ивамото отметил, что перед использованием ингибиторов PD-1 (препараты, отключающие «блокировку» одноименных белков) необходимо установить, имеются ли у пациента мутации. При наличии мутаций в гене PTEN проведение иммунотерапии с использованием ингибиторов PD-1 в комбинации c MAPK-таргетной терапией может принести максимальную пользу пациенту.
Оказалось, что те виды опухолей, которые максимально невосприимчивы к иммунитету, имеют множество мутаций в гене PTEN. Эти мутации приводят к увеличению количества иммунных клеток, борющихся с бактериями, иначе их называют макрофагами. При наличии глиобластомы макрофаги выделяют ряд факторов роста, из-за чего пораженные клетки не только выживают, но и распространяются в организме.
Нейроонколог Фабио М. Ивамото отметил, что перед использованием ингибиторов PD-1 (препараты, отключающие «блокировку» одноименных белков) необходимо установить, имеются ли у пациента мутации. При наличии мутаций в гене PTEN проведение иммунотерапии с использованием ингибиторов PD-1 в комбинации c MAPK-таргетной терапией может принести максимальную пользу пациенту.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 12:09