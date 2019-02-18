АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: У заядлых курильщиков может ухудшиться зрение
EUR 75.25 USD 66.70
Курс валют на 16.02.2019

Ученые: Сахарный диабет повышает риск возникновения ишемической болезни сердца

Эксперты из Malcom Randall VA Medical Center исследовали воздействия сахарного диабета на организм человека. Выяснилось, что он повышает риск возникновения ишемической болезни сердца.

Ученые: Сахарный диабет повышает риск возникновения ишемической болезни сердца

На данный момент количество пациентов с наличием сахарного диабета только увеличивается. Из прошлых исследований известно, что более 65% случаев смертельного исхода являются следствием сердечных заболеваний. Однако испытания, проведенные с целью изучения последствий болезни, пока не дают результатов для борьбы с недугом.

Преимущество метода по возобновлению кровотока на участке миокарда также не доказано. Подобные исследования, по словам медиков, могут быть результативными только для определенной части пациентов, однако и это не дает гарантии снижения уровня смертности и инфарктов.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 12:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Орландо Блум подарил Кэти Перри кольцо,
Роза Сябитова ответила на обвинение
Бузова похвасталась кольцом от Баскова
Ученые: Курение приводит к ослаблению
Жители Испании зафиксировали на камеру
В России обнаружен напоминающий рисунок
Юрий Быков прокомментировал провал
В смерти Александра Барыкина обвиняли
Ученые рассказали о разных реакциях
Рената Литвинова поделилась снимком без
Ученые: Сахарный диабет повышает риск
“ВКонтакте” обзавелся похожим на TikTok
Эксперты назвали ТОП-5 концептов авто с
Ученые: У заядлых курильщиков может
Самый полный китаец похудел за полгода
На официальных фото представлен
Ученые доказали способность клюквенного
Бари Алибасов в шутку приревновал Лидию
Ученые рассказали о связи генов и
Актер Джон Траволта отмечает свое
Супруга Александра Овечкина получила
Ученые обнаружили в Румынии пещеру
Жители Швейцарии стали свидетелями
Звезда "Дом-2" Дарья Пынзарь
Историческая премьера фильма премьера
Агния Осина призналась, что у нее
Звезда "Дом-2" Александра Черно
Полина Гагарина показала закулисье
Аделина Сотникова восхищена природой
В России ведется разработка космических
Просмотреть все новости