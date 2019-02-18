Ученые: Сахарный диабет повышает риск возникновения ишемической болезни сердца
Эксперты из Malcom Randall VA Medical Center исследовали воздействия сахарного диабета на организм человека. Выяснилось, что он повышает риск возникновения ишемической болезни сердца.
На данный момент количество пациентов с наличием сахарного диабета только увеличивается. Из прошлых исследований известно, что более 65% случаев смертельного исхода являются следствием сердечных заболеваний. Однако испытания, проведенные с целью изучения последствий болезни, пока не дают результатов для борьбы с недугом.
Преимущество метода по возобновлению кровотока на участке миокарда также не доказано. Подобные исследования, по словам медиков, могут быть результативными только для определенной части пациентов, однако и это не дает гарантии снижения уровня смертности и инфарктов.
На данный момент количество пациентов с наличием сахарного диабета только увеличивается. Из прошлых исследований известно, что более 65% случаев смертельного исхода являются следствием сердечных заболеваний. Однако испытания, проведенные с целью изучения последствий болезни, пока не дают результатов для борьбы с недугом.
Преимущество метода по возобновлению кровотока на участке миокарда также не доказано. Подобные исследования, по словам медиков, могут быть результативными только для определенной части пациентов, однако и это не дает гарантии снижения уровня смертности и инфарктов.
Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 12:00