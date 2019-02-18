Ученые: Сахарный диабет повышает риск возникновения ишемической болезни сердца





На данный момент количество пациентов с наличием сахарного диабета только увеличивается. Из прошлых исследований известно, что более 65% случаев смертельного исхода являются следствием сердечных заболеваний. Однако испытания, проведенные с целью изучения последствий болезни, пока не дают результатов для борьбы с недугом.Преимущество метода по возобновлению кровотока на участке миокарда также не доказано. Подобные исследования, по словам медиков, могут быть результативными только для определенной части пациентов, однако и это не дает гарантии снижения уровня смертности и инфарктов.