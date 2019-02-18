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“ВКонтакте” обзавелся похожим на TikTok видеосервисом

Соцсеть “ВКонтакте” обзавелась собственным видеосервисом, имеющим сходство с китайской системой TikTok. Посредством программы пользователи смогут обмениваться короткими роликами, сообщают СМИ.
“ВКонтакте” обзавелся похожим на TikTok видеосервисом

По данным источников, работу над аналогом TikTok во “ВКонтакте” развернули еще несколько месяцев назад. Существовать сервис будет отдельно, но окажется интегрирован в соцсеть. Предполагается, что официально дебютировать ПО может уже к лету этого года. Посредством программы у юзеров появится возможность делиться ограниченными по времени видеороликами с другими пользователями из приложения.

По своему функционалу, передает “Слово и Дело”, продукт “ВКонтакте” напоминает TikTok, однако появятся в сервисе и нововведения. К примеру, упоминается о челленджах, где пользователям предстоит быстро танцевать под музыкальное сопровождение. Не исключается присутствие режима батлов, где два юзера одновременно будут выполнять задания.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:55

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