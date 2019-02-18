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Самый полный китаец похудел за полгода на 142 килограмма

Ван Хаонань считался самым полным человеком в Китае, его вес составлял около 335 килограммов. Но за полгода китаец смог сбросить 140 килограммов благодаря специальному питанию, тренировкам и операции.

Самый полный китаец похудел за полгода на 142 килограмма

Ван Хаонань живет в провинции Шаньдун. Ранее мужчина страдал лишним весом из-за чего у него возникали проблемы со здоровьем. Недавно его вес был почти 335 килограммов. Но в июне прошлого года, китаец перенес операцию по удалению 4/5 желудка, и он смог похудеть на 142 килограмма. Специалист, который провел данную операцию, в одном из своих интервью рассказал, что хирургическое вмешательство не повлияло на пищеварение пациента. Мужчине нужно лишь тщательно прожевывать пищу перед тем, как ее проглатывать.

После удаления части желудка состояние самого полного китайца значительно улучшилось. Также мужчина начал придерживаться специального питания и заниматься спортом. Сейчас он собирается сбросить свой вес до 100 килограммов. Ван Хаонань говорит, что собирается достигнуть поставленной цели до конца текущего года.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:37

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