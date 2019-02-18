Самый полный китаец похудел за полгода на 142 килограмма





Ван Хаонань живет в провинции Шаньдун. Ранее мужчина страдал лишним весом из-за чего у него возникали проблемы со здоровьем. Недавно его вес был почти 335 килограммов. Но в июне прошлого года, китаец перенес операцию по удалению 4/5 желудка, и он смог похудеть на 142 килограмма. Специалист, который провел данную операцию, в одном из своих интервью рассказал, что хирургическое вмешательство не повлияло на пищеварение пациента. Мужчине нужно лишь тщательно прожевывать пищу перед тем, как ее проглатывать.После удаления части желудка состояние самого полного китайца значительно улучшилось. Также мужчина начал придерживаться специального питания и заниматься спортом. Сейчас он собирается сбросить свой вес до 100 килограммов. Ван Хаонань говорит, что собирается достигнуть поставленной цели до конца текущего года.