На официальных фото представлен бюджетный кроссовер Yema T60





Модель Yema T60 окажется наиболее доступным паркетником из предложенных брендов. Под капотом кроссовера установлен атмосферник объемом 1.5 литра, способный генерировать 112 лошадиных сил. Предусмотрен и турбированный двигатель, выдающий 150 “лошадок”. Полный привод для представителя SUV-сегмента не предлагается, трансмиссия представлена либо МКПП на пять скоростей, либо вариатором.Хотя относится Yema T60 к числу бюджетных авто, модель оснастят светодиодной оптикой, в наличии система стабилизации, мотор можно запускать с кнопки, салон выполнен из кожи, имеются ряд систем безопасности, цифровая приборная панель, а также диски на 17 дюймов из легкого сплава. Стоимость кроссовера в Китае стартует от 59 тысяч юаней, позже возможен выход полностью электрической версии паркетника.