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Ученые доказали способность клюквенного сока облегчать боль при артрите

Ученые из бразильского университета провели исследования, в ходе которых убедились в пользе клюквенного сока. Выяснилось, что он способен облегчать боль при артрите, а также оказывать лечебное воздействие на суставы.

Ученые доказали способность клюквенного сока облегчать боль при артрите

Как утверждают исследователи, у людей, которые регулярно употребляли сок из клюквы, наблюдалось снижение уровня антител, способных наносить урон суставам, а также снижать иммунитет организма. Наблюдение показало, что такая привычка уменьшает боли при артрите, так как подобная реакция иммунитета была снижена.

В данном исследовании приняли участие более сорока женщин, которые страдают от ревматоидного артрита, поражающего конечности. Половина добровольцев каждый день употребляли клюквенный сок, остальные придерживались привычного рациона. Результаты эксперимента оценили через несколько месяцев путем анализа крови.

Выяснилось, что количество антител, провоцирующих болезнь суставов, значительно снизилось у тех испытуемых, которые ежедневно выпивали напиток. У остальных женщин результаты оказались без видимых изменений.



 
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Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 11:24

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