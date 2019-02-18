Бари Алибасов в шутку приревновал Лидию Федосееву-Шукшину к Юлию Гусману

В своем профиле Бари Алибасов поделился забавным снимком, где он со злобой смотрит на известную супругу и Юлия Гусмана, который тянется к щеке Лидии Федосеевой-Шукшиной, чтобы поцеловать ее. Также в кадре присутствует Никас Сафронов, которого позабавила реакция продюсера. В подписи к публикации представитель группы “На-на” предложил поклонникам оценить, с каким рвением его жена “прильнула” к режиссеру. “Юлик, все! Ты труп”, — обратился Алибасов к Гусману.В комментариях фолловеры страницы артиста оценили его шутку, а Лидию Федосееву-Шукшину многие назвали “роковой женщиной”. Некоторые отметили, что чрезмерная ревность не на пользу отношениям, другие пожелали паре счастливой совместной жизни. Оценить публикацию успели более 1,1 тысячи пользователей Сети.