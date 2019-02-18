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Ученые обнаружили в Румынии пещеру возрастом 5 миллионов лет

Ученые обнаружили на территории Румынии пещеру, чей возраст составляет порядка 5 млн лет. Первый спуск в образование еще в 1986 году осуществил спелеолог Кристиан Ласк.
Ученые обнаружили в Румынии пещеру возрастом 5 миллионов лет

Пещера Мовиле оказалась местом, где почти полностью отсутствует кислород, однако в то же время она насыщена сероводородом, он здесь присутствует в большом количестве, также выявлены метан, углекислый газ и аммиак. В изолированном состоянии пещера находится по меньшей мере 500 тысяч лет, в воздухе отмечено высокое содержание вредных веществ, но даже это не помешало Мовиле стать домом для ряда представителей флоры и фауны.

Общим для населяющих пещеру существ стало их обесцвечивание по причине жизни в полной темноте, а также слепота, поскольку зрение жителям Мовиле оказалось ни к чему. Ориентироваться в пространстве животным удается на ощупь или с использованием запахов, а обеспечением жизненных процессов занимаются хемотрофные бактерии.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:55

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