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Жители Швейцарии стали свидетелями полета скоростного НЛО

Жители Швейцарии обнаружили загадочное явление на ночном небе. Они пришли к выводу, что стали свидетелями полета скоростного НЛО.

Жители Швейцарии стали свидетелями полета скоростного НЛО

В последнее время многие жители из разных уголков Земли наблюдают за перемещениями странных летающих объектов. Некоторые считают, что это не что иное, как инопланетные существа. Жителям Швейцарии также довелось стать очевидцами появления загадочного летающего аппарата, который двигался с очень большой скоростью.

Свидетели отмечают, что объект был похож на яркий светящийся шар, который заметно выделялся на темном фоне. Он внезапно показался на ночном небе и после преодоления странной траектории также неожиданно исчез. НЛО был запечатлен на фото и видео, которые загружены в Сеть.


Однако, некоторые пользователи сомневаются в подлинности кадров и уже занимаются расследованием опубликованных материалов.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 10:46

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