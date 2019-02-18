Агния Осина призналась, что у нее больше не подкашиваются ноги на сцене

Агния Осина отметила, что сцена выступает для нее местом, где фактически открывается второе дыхание. Она считает ее вторым домом, наконец-то перестав бояться. Молодая певица теперь спокойно реагирует на зрителей, ее ноги не подкашиваются, голова не начинает кружиться от света, а также не пропадает голос. Наследница покойного музыканта призналась в любви всем, кто слушает ее песни, умея при этом слышать то, что она пытается своими композициями донести. “Милые люди, спасибо вам”, — заключила Агния Осина.Взяться за развитие дочери Евгения Осина, как артистки, после смерти музыканта пообещал его друг-продюсер Андрей Разин. Сейчас деятель активно пытается реализовать свой замысел, а Агния Осина делает первые шаги на сцене, уже имея собственных поклонников.