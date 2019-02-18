Агния Осина призналась, что у нее больше не подкашиваются ноги на сцене
Агния Осина призналась, что теперь при выходе на сцену у нее больше не подкашиваются ноги. О своем творческом пути дочь Евгения Осина рассказала посредством публикации в Instagram.
Агния Осина отметила, что сцена выступает для нее местом, где фактически открывается второе дыхание. Она считает ее вторым домом, наконец-то перестав бояться. Молодая певица теперь спокойно реагирует на зрителей, ее ноги не подкашиваются, голова не начинает кружиться от света, а также не пропадает голос. Наследница покойного музыканта призналась в любви всем, кто слушает ее песни, умея при этом слышать то, что она пытается своими композициями донести. “Милые люди, спасибо вам”, — заключила Агния Осина.
Взяться за развитие дочери Евгения Осина, как артистки, после смерти музыканта пообещал его друг-продюсер Андрей Разин. Сейчас деятель активно пытается реализовать свой замысел, а Агния Осина делает первые шаги на сцене, уже имея собственных поклонников.
Агния Осина отметила, что сцена выступает для нее местом, где фактически открывается второе дыхание. Она считает ее вторым домом, наконец-то перестав бояться. Молодая певица теперь спокойно реагирует на зрителей, ее ноги не подкашиваются, голова не начинает кружиться от света, а также не пропадает голос. Наследница покойного музыканта призналась в любви всем, кто слушает ее песни, умея при этом слышать то, что она пытается своими композициями донести. “Милые люди, спасибо вам”, — заключила Агния Осина.
Взяться за развитие дочери Евгения Осина, как артистки, после смерти музыканта пообещал его друг-продюсер Андрей Разин. Сейчас деятель активно пытается реализовать свой замысел, а Агния Осина делает первые шаги на сцене, уже имея собственных поклонников.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:38