Аделина Сотникова восхищена природой Байкала

Чемпионка Олимпийских игр побывала на Байкале в компании с другими спортсменами. Знаменитость поделилась своими впечатлениями с подписчиками в Instagram. Сотниковой удалось запечатлеть всю красоту Байкала, а также продемонстрировать свое мастерство по фигурному катанию на озере.Спортсменка поделилась своими впечатлениями, отметив, что прекрасно понимает тех, кто мечтает жить возле озера, или хотя бы однажды побывать там. Она призналась, что именно такие пейзажи являются для нее лучшим антистрессом. Фигуристка также изъявила желание и вовсе переехать в Иркутск, чтобы иметь возможность постоянно наслаждаться местными красотами.