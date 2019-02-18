В России ведется разработка космических яхт для туристов
В России сразу несколько компаний занимаются разработкой космических яхт для туристических путешествий. Первые космические судна смогут вместить в себя шесть туристов и одного пилота, но стоимость полета на такой яхте составит не менее 200-300 тысяч долларов.
По словам генерального конструктора НПО «Авиационно-космические технологии» Александра Бегака, вот уже два года ведется разработка космической яхты «Селена». Судно будет устроено таким образом, что оно сможет подниматься в воздух с обычного аэродрома, как самолет.
Средняя скорость космической яхты составит 3,5 маха. За короткий промежуток времени судно способно будет подняться на 140-километровую высоту, после чего оно вернется обратно на землю. Александр Бегак отметил, что всего будет создано три космических яхты.
По словам генерального конструктора НПО «Авиационно-космические технологии» Александра Бегака, вот уже два года ведется разработка космической яхты «Селена». Судно будет устроено таким образом, что оно сможет подниматься в воздух с обычного аэродрома, как самолет.
Средняя скорость космической яхты составит 3,5 маха. За короткий промежуток времени судно способно будет подняться на 140-километровую высоту, после чего оно вернется обратно на землю. Александр Бегак отметил, что всего будет создано три космических яхты.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:04