В России ведется разработка космических яхт для туристов





По словам генерального конструктора НПО «Авиационно-космические технологии» Александра Бегака, вот уже два года ведется разработка космической яхты «Селена». Судно будет устроено таким образом, что оно сможет подниматься в воздух с обычного аэродрома, как самолет.Средняя скорость космической яхты составит 3,5 маха. За короткий промежуток времени судно способно будет подняться на 140-километровую высоту, после чего оно вернется обратно на землю. Александр Бегак отметил, что всего будет создано три космических яхты.