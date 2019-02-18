АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Семь детенышей вымирающего северного гладкого кита обнаружены у берегов Флориды
EUR 75.25 USD 66.70
Курс валют на 16.02.2019

В России ведется разработка космических яхт для туристов

В России сразу несколько компаний занимаются разработкой космических яхт для туристических путешествий. Первые космические судна смогут вместить в себя шесть туристов и одного пилота, но стоимость полета на такой яхте составит не менее 200-300 тысяч долларов.
В России ведется разработка космических яхт для туристов

По словам генерального конструктора НПО «Авиационно-космические технологии» Александра Бегака, вот уже два года ведется разработка космической яхты «Селена». Судно будет устроено таким образом, что оно сможет подниматься в воздух с обычного аэродрома, как самолет.

Средняя скорость космической яхты составит 3,5 маха. За короткий промежуток времени судно способно будет подняться на 140-километровую высоту, после чего оно вернется обратно на землю. Александр Бегак отметил, что всего будет создано три космических яхты.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:04

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На официальных фото представлен
Ученые доказали способность клюквенного
Бари Алибасов в шутку приревновал Лидию
Ученые рассказали о связи генов и
Актер Джон Траволта отмечает свое
Супруга Александра Овечкина получила
Ученые обнаружили в Румынии пещеру
Жители Швейцарии стали свидетелями
Звезда "Дом-2" Дарья Пынзарь
Историческая премьера фильма премьера
Агния Осина призналась, что у нее
Звезда "Дом-2" Александра Черно
Полина Гагарина показала закулисье
Аделина Сотникова восхищена природой
В России ведется разработка космических
Звезда “Интернов” Дмитрий Митюрич ранен
Актриса Татьяна Лазарева обращалась к
Мария Распутина выгнала мужа из дома
Картина художника Чонтвари «Старый
Эмилия Спивак рассказала о работе в
Анна Плетнева рассказала о конфликте со
В Новосибирске 55-летний хоккеист
Лера Кудрявцева подтолкнула певца Шуру
Ученые выяснили последствия влияния
Певица Нюша соскучилась по пешим
Анна Хилькевич готовится к простуде
Египет добился от США возврата
В Приамурье избитый годовалый ребенок
Елена Темникова не смогла сняться в
Вера Брежнева устроила зажигательные
Просмотреть все новости