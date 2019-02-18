Актриса Татьяна Лазарева обращалась к психологу из-за кризиса и дискомфорта





По словам самой Татьяны Лазаревой, в тот период она столкнулась с острым чувством дискомфорта. Кроме того, актриса находилась в своего рода кризисе, поскольку “забила” собственное я. В беседе с психологом артистка успела обсудить множество вопросов, в том числе свои отношения с родителями и причины определенных поступков. Впрочем, сейчас проблемы в прошлом, и никаких психических расстройств, о которых говорят СМИ, у Лазаревой нет. Также актриса делится, что счастлива в союзе со своим супругом-шоуменом Михаилом Шацем.Общая дочь пары учится в Испании, где с ней постоянно находится и звездная мать. Татьяна Лазарева отметила, что каждый месяц муж предоставляет ей 1,5 тысячи евро, чего актрисе хватает на жизнь. Хотя на водителей и новые вещи средства звезда не тратит, они с дочерью любят вкусно перекусить.