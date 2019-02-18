АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Семь детенышей вымирающего северного гладкого кита обнаружены у берегов Флориды
EUR 75.25 USD 66.70
Курс валют на 16.02.2019

Актриса Татьяна Лазарева обращалась к психологу из-за кризиса и дискомфорта

Отечественная актриса Татьяна Лазарева откровенно призналась журналистам, что обращалась к психологу. Услуги специалиста ей потребовались еще когда артистка находилась в положении.
Актриса Татьяна Лазарева обращалась к психологу из-за кризиса и дискомфорта

По словам самой Татьяны Лазаревой, в тот период она столкнулась с острым чувством дискомфорта. Кроме того, актриса находилась в своего рода кризисе, поскольку “забила” собственное я. В беседе с психологом артистка успела обсудить множество вопросов, в том числе свои отношения с родителями и причины определенных поступков. Впрочем, сейчас проблемы в прошлом, и никаких психических расстройств, о которых говорят СМИ, у Лазаревой нет. Также актриса делится, что счастлива в союзе со своим супругом-шоуменом Михаилом Шацем.
Актриса Татьяна Лазарева обращалась к психологу из-за кризиса и дискомфорта

Общая дочь пары учится в Испании, где с ней постоянно находится и звездная мать. Татьяна Лазарева отметила, что каждый месяц муж предоставляет ей 1,5 тысячи евро, чего актрисе хватает на жизнь. Хотя на водителей и новые вещи средства звезда не тратит, они с дочерью любят вкусно перекусить.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:57

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На официальных фото представлен
Ученые доказали способность клюквенного
Бари Алибасов в шутку приревновал Лидию
Ученые рассказали о связи генов и
Актер Джон Траволта отмечает свое
Супруга Александра Овечкина получила
Ученые обнаружили в Румынии пещеру
Жители Швейцарии стали свидетелями
Звезда "Дом-2" Дарья Пынзарь
Историческая премьера фильма премьера
Агния Осина призналась, что у нее
Звезда "Дом-2" Александра Черно
Полина Гагарина показала закулисье
Аделина Сотникова восхищена природой
В России ведется разработка космических
Звезда “Интернов” Дмитрий Митюрич ранен
Актриса Татьяна Лазарева обращалась к
Мария Распутина выгнала мужа из дома
Картина художника Чонтвари «Старый
Эмилия Спивак рассказала о работе в
Анна Плетнева рассказала о конфликте со
В Новосибирске 55-летний хоккеист
Лера Кудрявцева подтолкнула певца Шуру
Ученые выяснили последствия влияния
Певица Нюша соскучилась по пешим
Анна Хилькевич готовится к простуде
Египет добился от США возврата
В Приамурье избитый годовалый ребенок
Елена Темникова не смогла сняться в
Вера Брежнева устроила зажигательные
Просмотреть все новости