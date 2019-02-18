Мария Распутина выгнала мужа из дома из-за лишнего веса





По словам мужчины, характер у Марии Распутиной вспыльчивый. После новогодних праздников он набрал 5 кг, вследствие чего жена потребовала от мужа похудеть. Выгнав избранника из дома, певица назвала его старым и толстым, отметив, что если он не похудеет за неделю, то может не возвращаться. Обиженный супруг собрал свои вещи, переехав из коттеджа пары в квартиру в Москве. Он сел на жесткую диету, однако после слов жены “кусок в горло” ему не лезет.Мария Распутина тщательно следит за своим рационом ради хорошей фигуры, придерживаясь диет и ЗОЖ. Также несколько лет назад артистка занялась и своим супругом, благодаря чему тот избавился от 23 кг. Евстафьевич признается, что долго сохранял результат, но на праздники несколько перестарался. Сейчас он боится, как бы за время его отсутствия Распутина не нашла себе кого-то еще, иначе придется разводиться.