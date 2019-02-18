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Картина художника Чонтвари «Старый рыбак» хранит в себе тайный смысл

Венгерский художник Тивадар Костка Чонтвари в 1902 году написал картину «Старый рыбак». Спустя время обнаружился тайный смысл, который хранит в себе полотно.

Картина художника Чонтвари «Старый рыбак» хранит в себе тайный смысл

Многие известные художники в свое время покорили мир своими загадочными произведениями. Среди наиболее известных является «Джоконда», написанная Леонардо Да Винчи, которая хранит в себе множество тайн, разгадываемых учеными до сих пор.

Полной загадок оказалась и картина художника из Венгрии Тивадара Костки Чонтвари «Старый рыбак». Взглянув на нее, не сразу можно догадаться о мистическом подтексте. На полотне изображен старый седой мужчина на фоне гор и водоема. Старик выглядит сердито и печально одновременно. Создается ощущение, что он повидал много горя в своей жизни.

Через век тайный смысл произведения был раскрыт. Если к центру изображения подставить зеркало, предстают два противоположных образа. Первый – образ Бога, а второй – дьявола. Именно так художник передал символ вечного противостояния добра и зла в своей картине.



 
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Культура
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 09:43

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