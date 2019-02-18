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Анна Плетнева рассказала о конфликте со своей дочерью

Отечественная певица Анна Плетнева рассказала журналистам, как среди ночи выставила дочь за дверь. По словам солистки группы “Винтаж”, со старшей наследницей у них в прошлом часто возникали конфликты.
Анна Плетнева рассказала о конфликте со своей дочерью

По словам Анны Плетневой, раньше у нее с дочерью Варварой часто возникали проблемы. Мать и наследница ссорились, кричали друг на друга, и сталкивались со взаимным непониманием. Как-то девочка даже сбежала от родительницы на несколько часов в Вене, после чего звездной матери пришлось ее искать. Во время одного из конфликтов артистка сама выставила наследницу за дверь, предложив ей убегать, если девочке так хочется. Плетнева сдержала себя, чтобы не пойти следом, а за безопасностью ребенка следил охранник. Вернулась дочь сама через несколько часов, что стало важным воспитательным моментом для них обеих.
Анна Плетнева рассказала о конфликте со своей дочерью

Сейчас ссоры матери и дочери в прошлом, Варвара учится во Франции и мечтает связать свою жизнь с медициной. Сыну Кириллу Анне Плетневой отказывать трудно, поскольку перед ним невозможно устоять. Сценический образ солистки группы “Винтаж” ее отпрысков не смущает.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:29

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