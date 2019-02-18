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В Новосибирске 55-летний хоккеист скончался во время любительской игры

В Новосибирской области во время любительского матча между хоккейными командами «Ударник» и «Титаны» скончался 55-летний голкипер. По словам регионального представителя «Ночной хоккейной лиги» Андрея Мискина, Андрей Горохов (имя скончавшегося) замертво упал на лед, ему сразу же была оказана первая помощь, но мужчина умер на месте.
В Новосибирске 55-летний хоккеист скончался во время любительской игры

Андрей Мискин отметил, что покойный голкипер «Ударника» с 15 лет занимался хоккеем на любительском уровне. Трагический инцидент произошел 17 февраля. На 11 минуте первого периода Андрей Горохов почувствовал себя плохо и упал на месте. Поскольку в этот день должен был состояться матч ночной хоккейной лиги, на дежурстве находилась бригада медиков, оказавшая мужчине первую помощь.

Через 10 минут прибыли реаниматологи, но они смогли зафиксировать лишь смерть игрока. Тело хоккеиста было отправлено в областную больницу, специалистам предстоит установить причину смерти. По факту смерти Андрея Горохова Лига Любительского Хоккея Новороссийска объявила траур.



 
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:18

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